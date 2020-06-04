Коронавирус в России: 8855 новых инфицированных и 197 умерших за сутки

В России зарегистрированы 8855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом утром 6 июня. День назад было выявлено 8726 новых случаев заболевания.

Общее число инфицированных в стране достигло 458 689 человек.

За минувшие сутки умерли еще 197 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5 725 человек.

В общей сложности в стране проведены свыше 12,3 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 335 тысяч тестов за последние сутки.