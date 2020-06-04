Полиция закрыла пекарню в Гяндже За нарушение карантина; фото
Несмотря на запрет на работу в дни ужесточенного карантинного режима, в Гяндже была выявлена работающая пекарня, сообщает региональная группа пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции остановили деятельность пекарни и в соответствии с законом предприняли меры в отношении владельца и работников объекта.
Напомним, что с сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Апшеронского района». С 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в этих населенных пунктах запрещается покидать места проживания, за исключением лиц, деятельность которых в сферах работ и услуг разрешена.