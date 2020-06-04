Евгений Бай, спецкор haqqin.az Вашингтон 11:59

Президент Трамп получил удар оттуда, откуда не ждал. Бывший глава Пентагона Джим Мэттис подверг сокрушительной критике хозяина Белого дома, при котором он служил целых два года. Четырехзвездный генерал покинул военное ведомство в 2018 году в знак несогласия с выводом американских войск из Сирии, но с тех пор хранил молчание. И вдруг - такое заявление. «Дональд Трамп является первым президентом за мою жизнь, который не пытается объединить американский народ, - говорит Мэттис, - Он даже не делает вид, что он это пытается сделать. Вместо этого он разделяет нас. Мы являемся свидетелями последствий этих преднамеренных усилий. Мы являемся свидетелями последствий существования три года без настоящего лидерства».

Столь резкую отповедь генерала вызвали планы Трампа использовать войска для борьбы с охватившими всю страну протестами. И, судя по всему, это была не пустая угроза. По данным газеты New York Times на базах близ столицы были приведены в повышенную готовность 1600 десантников, которые ждали приказа выступить в направлении Вашингтона. В случае, если бы это произошло, такое участие военных в подавлении народных протестов стало бы первым за всю историю страны. И открытым нарушением конституции, которую, по словам Мэттиса, он поклялся защищать 50 лет назад, когда вступил в ряды армии. И он отнюдь не единственный отставной генерал, который в эти дни открыто выступил против президента. Как заявил адмирал Майк Муллен, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии, нынешняя ситуация в американских городах, охваченных протестами, никак не предполагает развертывания воинских подразделений. А отставной генерал Тони Томас, руководивший американскими Силами специального назначения, сказал, что американская земля не может называться «полем сражения» пока в страну не вторглась какая-либо иностранная держава. Одновременно с этим резкой критике подвергся и нынешний министр обороны Марк Эспер, а также действующий председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Марк Милли, которые сопровождали в минувший понедельник президента Трампа к Епископальной церкви Святого Иоанна, что рядом с Белым домом. Там устроили специальную фотосессию для президента, державшего в руках Библию. Нацию возмутило то, что для прохождения Трампа военная полиция рассеяла мирную толпу протестующих с помощью гранат со слезоточивым газом. «Эспер и Милли были как две собаки, которые поддерживают порочную идею Трампа в отношении использования военных», - сказал о них сенатор-демократ Томми Дакворс, армейский ветеран. А газета Washington Post пошла еще дальше. «Можем ли мы после этой прогулки использовать против президента f-word?» - такой заголовок вынесла она к своему комментарию. Подобное определение, предполагающее использование ненормативной лексики в отношении Трампа, солидное издание использует впервые.