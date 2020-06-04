Отдел международной политики 12:10

Начавшееся открытие границ в Европе после прохождения пика заболеваемости в большинстве стран не проходит безоблачно для взаимоотношений между некоторыми государствами - членами Евросоюза. Стоило только Испании объявить об открытии своих кордонов, как это вызвало недоумение со стороны соседней Португалии. Министр иностранных дел этой страны Аугусту Сантуш Силва немедленно среагировал, потребовав разъяснений от правительства Испании, подчеркнув в интервью информационному агентству Lisa, что «очевидно, что Португалия принимает решение об открытии португальской границы». По мнению главы внешнеполитического ведомства, объявленное открытие границы между Испанией и Португалией происходит без «тесного сотрудничества» между правительствами двух стран.

Ранее министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что ее страна откроет сухопутные пограничные переходы с Португалией 22 июня текущего года. Это стало настоящим и неприятным сюрпризом для португальского министра иностранных дел. Португалия еще в мае объявляла о том, что продлит закрытие своих границ, начатое 16 марта, до 15 июня. А министр внутренних дел Португалии Эдуарду Кабрита сказал в понедельник, что он все же ожидает того, что граница останется на замке до 1 июля из-за ограничений, наложенных Испанией. Открытие границ в Евросоюзе — чувствительная тема. В большей степени из-за того, что она напрямую связана с туризмом — отраслью, в которой заняты миллионы людей и которая дает ощутимый доход в государственную казну многих стран. Например, в Португалии за пять недавних лет именно туризм позволил снизить безработицу на 10 процентов. Перед короновирусом она составляла 6 процентов, а еще в 2014-м эта цифра была одной из самых больших в ЕС - 16 процентов. В Испании в сфере гостеприимства занято 14 процентов трудоспособного населения. В Хорватии 10 процентов населения обслуживают приезжающих в страну гостей, а 20 процентов валового внутреннего продукта состоит из доходов от туризма. При населении 4,2 миллиона эта страна до коронавируса принимала до 20 миллионов туристов. Чтобы справляться с таким наплывом, не хватало местной рабочей силы, потому здесь всегда были рады гастарбайтерам.