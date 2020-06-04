Утром 5 июня в центре столицы Латвии на улице Гертрудес произошло невиданное: один за другим под историческую брусчатку ушли два автомобиля! Первый — черный Mersedes, другим пострадавшим стал BMW-универсал 3-й серии.

Это случилось на оживленной улице на глазах десятков прохожих, которые тут же стали снимать уникальное происшествие на телефоны.

Водителю «мерса» удалось самостоятельно вывести свое транспортное средство из «пике» и уехать. А вот водительнице пришлось ждать полиции и спасателей.

Она рассказала, что Mersedes ехал впереди и внезапно нырнул передними колесами в образовавшийся провал. Но сидевший за рулем опытный шофер быстро среагировал и, двигаясь задним ходом, выбрался из ямы. Провал был невелик, и дама, ехавшая следом, по ее словам, не разглядев опасность, по инерции въехала передними колесами прямо в него, погрузив машину вплоть до водительской двери под землю. Оставшаяся на поверхности часть машины опиралась лишь на два задних колеса.

На счастье, сама водительница не пострадала и самостоятельно выбралась через заднюю дверь багажника. Для владелицы это было серьезным ударом — она ездила на новехонькой автомашине всего месяц.

Почему такое стало возможно, да еще в самом центре города? Дело в том, что именно сегодня на правом берегу реки Даугава, которая делит Ригу на две части, проводились гидравлические испытания теплосетей. Трубы, находящиеся под брусчатым участком старейшей улицы города, не выдержали, хлынули потоки воды, которые и размыли грунт под брусчаткой.

Как сообщили представители компании по обслуживанию теплосетей столицы, эти коммуникации проложены еще в 1963 году, их срок эксплуатации закончился. Всю вину за произошедшее компания взяла на себя, и пострадавшей владелице BMW будет компенсирован весь ущерб. Об этом происшествии моментально сообщили все латвийские медиа.