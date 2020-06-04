Так, в Хырдалане в новостройке, расположенной на улице Мехти Гусейнзаде, 1А, построенной ЖСК R+R, были выявлены квартиры, незаконно подключенные к газовым линиям. Этот дом состоит из двух блоков и 66 квартир. В 55 квартирах уже есть жильцы, однако лишь в 31 квартире этого дома были установлены газовые счетчики и назначен абонентский код. Остальным никаких разрешений на подключение газа не давалось. Используя создавшееся положение, некоторые жильцы этого дома при чьем-то посредничестве различными путями врезались в газовые линии и делали незаконное подключение. Два факта полностью подтверждаются, так как это хорошо видно по фасаду здания. Имеются серьезные основания полагать, что незаконное подключение осуществлено еще примерно в 10 квартирах. То, что жильцы этого дома не пускают сотрудников ПО в квартиру под предлогом карантинного режима, также дает основание утверждать, что в здании много незаконных подключений к газовым линиям.

ПО «Азеригаз» просит жильцов этого дома связаться с комендантом здания и узаконить подключение к газовым линиям, если оно уже есть. Причем специалисты обязательно должны проверить надежность врезки. Владельцы квартир должны понимать, что самовольная врезка в газовые трубы может создать аварийную ситуацию не только для этой семьи, но и для всего здания.

В Сураханском районе в поселке Говсан четыре частных дома, расположенных по улице Школьной, также были незаконно подключены к газовым линиям. Хотя прокладка газовых линий на производственных землях Государственной нефтяной компании запрещена, ее осуществил один из подрядчиков, заверив граждан, что все законно. В некоторых домах района установлены счетчики, предоставляемые только на проектной основе. Следует отметить, что в районах, где газовые линии проходят вблизи домов, подключение к ним может быть официально разрешено.

Сотрудники ПО «Азеригаз» разъяснили ситуацию обманутым гражданам, остановив, однако, подачу газа и изъяв счетчики. Тем не менее руководство производственного объединения постарается пойти на соответствующие уступки обманутым людям, которые не виноваты в том, что произошло.