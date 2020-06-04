Вперед в прошлое: что может найти «Азерэнержи» в советской Габале? наша аналитика

Наиль Мехтиев, Мамед Эфендиев

В условиях, когда руководство Азербайджана взяло курс на перевод отечественной электроэнергетики на возобновляемые альтернативные источники, haqqin.az продолжает свои исследования на тему энергосбережения и возобновляемых источников энергии.

В современной экономике одними из наиболее важных показателей для страны являются надежность и качество электроэнергии, поставляемой потребителям. Электроэнергия для предприятий должна быть дешевой, доступной и бездефицитной. Только в этом случае выпускаемые товары смогут конкурировать с зарубежными аналогами. Дефицит же электроэнергии отрицательно сказывается на развитии страны, тормозит внедрение прогрессивных, прорывных технологий.

Баку может платить Турции не валютой, а энергией

Примером тому могут служить широко рекламируемые в последнее время электромобили, выпускаемые фирмой Тесла. В этих электромобилях используются аккумуляторы большой емкости, способные заряжаться за 10 минут. При этом дальность пробега (запас хода) на одной зарядке составляет 1000 км, что делает их вполне конкурентоспособными с традиционными автомобилями. И все в электромобилях вроде прекрасно, но имеется  один существенный недостаток. Для их массового внедрения в мире нет достаточного объема электроэнергии. Кстати, для японских автомобилей, использующих водород, также не хватает электроэнергии. Опять дефицит?

Для азербайджанца дефицит электроэнергии может показаться несколько странным

Для рядового азербайджанца дефицит электроэнергии может показаться несколько странным – страна производит ее больше, чем потребляет, ежегодно экспортируя дополнительно выработанные объемы на десятки миллионов долларов. В то же время сегодня дефицит электроэнергии в глобальном масштабе уже составляет 70 Тераватт. (Триллион ватт (ТВт) для читателя, привыкшего иметь дело с приборами, потребляющими 100-200 ваттт, немыслимая величина). И с этим надо считаться, тем более что ситуация в последующие 20 лет будет только ухудшаться.

Статистика – вещь упрямая, но точная. В наши дни из 7,5 млрд живущих на Земле людей - 1,3 млрд человек вообще не имеют доступа к электричеству. А двум миллиардам людей электричество поступает с перебоями и ограничениям - от 3 до 8 часов в сутки. Для разрыва этого порочного круга нужны много новых и мощных электростанций, что требует огромных ресурсов – финансовых, материальных, людских, экологических… И на этом фоне остается только выразить большое удовлетворение тем фактом, что президент Ильхам Алиев уделяют этому стратегическому направлению повышенное внимание.

Действительно, за прошедшие 10 лет в электроэнергетику Азербайджана было вложено 5 млрд долларов. Полностью ликвидированы последствия пожара на подстанции в Мингечауре. Модернизировано и установлено новое оборудование. Появились новые генерирующие мощности, подстанции, трансформаторы. В «Азерэнержи» стал функционировать Научно-исследовательский центр.

Для обмена и перетока электроэнергии, были обновлены линии электропередач (ЛЭП), соединяющие нас с Ираном, Грузией и Россией. В результате, Азербайджан стал для Ирана с Россией транзитной страной и может получать плату за прохождение электроэнергии по своей территории. Одновременно у страны возникла возможность экспортировать через Грузию электроэнергию в Турцию и далее в Европу. Это направление становится актуальным, потому что после аварии на японской атомной станции Фукусима Германия (и не только) планирует закрыть после 2022 года все свои атомные станции. А это приведет к еще большему дефициту электроэнергии в Европе, а заполнить эту нишу стремятся многие страны-производители электроэнергии. Кстати, через ЛЭП в Турции, азербайджанская электроэнергия может поступать и в Нахчыванскую АР. В таком случае у Баку появится и возможность оплачивать поставки электроэнергии из Турции в Нахчыван не валютой, а поставками собственной электроэнергии. 

И все же, остается ряд узких мест в азербайджанской электроэнергетике, которые вызывают озабоченность и тревогу. Хочется остановиться на некоторых из них. Насколько, к примеру, надежной является поставляемая ОАО «Азерэнержи» потребителям электроэнергия, не повторится ли авария, аналогичная той, когда из-за пожара на одной подстанции, возникло веерное отключение, и была обесточена вся территория страны? 

если приказать Солнцу светить

Дефицит, но не избыток электроэнергии

Для ответа на этот вопрос необходимо уяснить, какие в принципе бывают потребители с точки зрения надежности и безопасности поставок электроэнергии. В целом все потребители электроэнергии делятся на три категории.

К первой категории относятся объекты, отсутствие электроэнергии на которых может привести к гибели людей и крупным технологическим авариям. К ним относятся:  химические и нефтехимические комплексы, аэропорты, больницы, телецентры, системы связи, военные объекты, метро. Такие объекты питаются, как минимум, от двух независимых источников электроэнергии, а время переключения на резервную линию у них должно составлять максимум одну секунду. У нас же для бесперебойной работы, к примеру, Бакинского метрополитена закупили 39 дизель-генераторов, время включения которых с учетом выхода на максимальную мощность и синхронизацию составляет, в лучшем случае, от 10 мин до 2 часов, что, конечно же, недопустимо. За два часа пассажиры метрополитена или сумеют покинуть туннели, или попросту задохнутся. Кроме того, существует большая вероятность, с которой на практике мы часто сталкиваемся - когда эти дизель-генераторы реально понадобятся, может выясниться, что дизельное топливо в их баках уже потрачено.

К объектам второй категории, относятся объекты, которые могут столкнуться с экономическими потерями в случае отсутствия электроэнергии. К ним относятся: крупные склады-холодильники, хлебопекарни, инкубаторы, системы водоснабжения и канализации и т.д. Время восстановления электроэнергии для этих предприятий составляет 3-4 часа. И, наконец, к объектам третьей категории относится жилые здания, где отсутствие электроэнергии не может превышать одних суток. Но кто может гарантировать такие сроки в случае крупных аварий?!

Казалось бы, самая пора вспомнить про альтернативные возобновляемые источники энергии. Но строительство в Азербайджане солнечных и ветряных электростанций, как ни странно, создало и проблемы с бесперебойностью в поставках электроэнергии, что связано с природой этих источников. Выходная мощность у таких станций неравномерна и зависит от времени суток, от силы ветра и интенсивности Солнца. Приказать Солнцу светить, а ветру дуть, когда это нам бывает нужно, мы не можем. Поэтому в электросетях, где работают солнечные и ветровые  электростанции, часто возникают пики и провалы мощности. Для гашения таких перепадов нужны дополнительные резервы электроэнергии. А имеется ли резерв мощности у «Азерэнержи» для сглаживания пиков и провалов нагрузок, которые могут возникнуть при авариях на предприятиях потребителей, в электросетях или же на собственных объектах? Не станут ли снова последовательно отключаться электроподстанции при высоких нагрузках, как костяшки домино, падающие друг на друга, называемое веерным отключением?

Ведь электроэнергия - это специфический продукт, который после его производства необходимо тут же использовать. Нефть можно хранить в резервуарах, уголь на складах, дрова под навесом. А у электричества таких хранилищ нет. Не существуют пока  и аккумуляторов для промышленной энергетики, способных сохранять энергию в сотни тысяч мегаватт, к тому же  длительное время. В такой ситуации, казалось бы, «Азерэнержи» само должно быть заинтересовано в продаже большого количества электроэнергии, в этом главный смысл торговли. Тем более, если продавец не может хранить товар. Обычно, когда товар покупают в больших объемах, часто делается даже скидка. Но если у «Азерэнержи» имеются такие резервы мощности, то тогда почему наш энергооператор отпускает электроэнергию населению по льготному тарифу с ограничением в 300 кВт в месяц, а выше этого показателя повышает тариф? Заявления о высокой себестоимости, пиках потребления в вечерние и утренние часы, усложняют и без того непростые рассуждения и расчеты. Хотя весь смысл этих заявлений и ограничений вытекает из-за дефицита, а не избытка электроэнергии.

лучшее - хорошо забытое старое

К тому же слишком медленно внедряют у нас электростанции, использующие энергию ветра и Солнца, которых в Азербайджане всегда имеется с избытком. Некоторые «эксперты» утверждают, что солнечные электростанции не выгодны. Дескать, 50% солнечных лучей отражаются от поверхности солнечных панелей, а из оставшейся половины только 22% преобразуется в электроэнергию. Кроме того, солнечные панели надо постоянно ориентировать на Солнце. Сами же солнечные панели занимают большие территории, а земля дорожает с каждым годом. У них высокая стоимость и долгий срок окупаемости. А ветровые электростанции своими пропеллерами отпугивают птиц и приводят к прочим экологическим нарушениям.

Да и производство их дорогое. Солнечная энергия возобновляема, но солнечные панели – нет. Для их производства нужен высококачественный кварц, кобальт, кокс, серебро, редкоземельные металлы.

Если не хотим задохнуться, то вспомним о Габале

«Куда проще просто сжигать уголь для производства энергии, чем выпускать солнечные панели», – говорят противники солнечных электростанций. Это, конечно, правда, но не вся. Во-первых, наука не стоит на месте и КПД солнечных панелей уже достигло 37%, а срок службы увеличился с 10 до 20 лет. При этом, цена панелей уменьшилась в трое. Важным представляется и то, что мы просто обязаны прекратить сжигать уголь, если не хотим однажды задохнуться на планете, как человек, который заснул в автомобиле с включенным двигателем в гараже.

Но, оказывается, есть выход из положения. В частности, можно внедрить модель, не требующей больших вливаний – путем уменьшения площадь земли, занимаемую панелями, и не ориентировать их на Солнце при помощи электромоторов. К тому же при этом значительно повысится КПД.

Вводить в строй новые мощности, конечно, необходимо. Это вопрос выживания экономики и страны. Только обходятся они не дешево. Например, строительство второй парогазовой установки на ГРЭС «Шимал» (Шимал-2), мощностью 400 МВт обошлось казне в 330 млн долларов. Что же тогда делать, где найти еще сотни миллионов долларов в то время, когда доходы от нефти упали, а мировая экономика разорвана на куски? А между тем эти деньги лежат у нас буквально под ногами. И за примерами далеко ходить не надо.

В 1985 году в Азербайджане была построена Габалинская радиолокационная станция раннего предупреждения о ракетном нападении с дальностью обнаружения ракет в 6000 км. РЛС была нужна стране советов, чтобы засекать запуски ракет из акватории Индийского океана. Станция занимает территорию 210 га в южной части Главного Кавказского хребта на высоте 680 м над уровнем моря. Энергопотребление в дежурном режиме составляло 50 МВт, а в боевом режиме возрастало до 380 МВт. А это уже мощность солидной электростанции.

Чтобы РЛС могла нормально функционировать, тогда же в Азербайджане (в 1982 году) была построена Шамкирская ГЭС с установленной мощностью 400 МВт. Но такие ценные военные объекты требовали дублирования источников питания. Поэтому на случай войны, если электростанции будут разрушены, в чреве Габалинской РЛС была создана и своя автономная электростанция мощностью 400 МВт. Проработав до 2012 года, Габалинская станция была законсервирована и официально, соблюдая все правила приема и сдачи имеющегося оборудования, перешла в собственность Азербайджана.

А сегодня надо только не полениться - пойти, очистить от пыли и грязи электростанцию Габалинской РЛС и запустить ее. Эта военная электростанция не привередлива к топливу, может работать на газе, солярке и т.д. А сами антенны, которые смотрят на Юг и по виду и размерам напоминают египетские пирамиды, можно использовать для установки на их стенах солнечных панелей, переоборудовав некогда мощные военные объекты в  современные солнечные электростанции.

РЛС, конечно, объект военный. Но от былого его величия сегодня ничего не осталось. В свое время с азербайджанской стороны в инвентаризации и приемке Габалинской РЛС участвовали представители трех министерств - обороны, экономики и финансов. «Азерэнержи» по понятным причинам к этому тогда не имело отношения. Какую пользу может принести стране физически устаревшая РЛС, сказать трудно. А вот не использовать ее электростанцию действительно грешно. Видимо, правительству стоит всерьез об этом задуматься…

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