Наиль Мехтиев, Мамед Эфендиев 12:41

В условиях, когда руководство Азербайджана взяло курс на перевод отечественной электроэнергетики на возобновляемые альтернативные источники, haqqin.az продолжает свои исследования на тему энергосбережения и возобновляемых источников энергии. В современной экономике одними из наиболее важных показателей для страны являются надежность и качество электроэнергии, поставляемой потребителям. Электроэнергия для предприятий должна быть дешевой, доступной и бездефицитной. Только в этом случае выпускаемые товары смогут конкурировать с зарубежными аналогами. Дефицит же электроэнергии отрицательно сказывается на развитии страны, тормозит внедрение прогрессивных, прорывных технологий. Баку может платить Турции не валютой, а энергией Примером тому могут служить широко рекламируемые в последнее время электромобили, выпускаемые фирмой Тесла. В этих электромобилях используются аккумуляторы большой емкости, способные заряжаться за 10 минут. При этом дальность пробега (запас хода) на одной зарядке составляет 1000 км, что делает их вполне конкурентоспособными с традиционными автомобилями. И все в электромобилях вроде прекрасно, но имеется один существенный недостаток. Для их массового внедрения в мире нет достаточного объема электроэнергии. Кстати, для японских автомобилей, использующих водород, также не хватает электроэнергии. Опять дефицит?

Для рядового азербайджанца дефицит электроэнергии может показаться несколько странным – страна производит ее больше, чем потребляет, ежегодно экспортируя дополнительно выработанные объемы на десятки миллионов долларов. В то же время сегодня дефицит электроэнергии в глобальном масштабе уже составляет 70 Тераватт. (Триллион ватт (ТВт) для читателя, привыкшего иметь дело с приборами, потребляющими 100-200 ваттт, немыслимая величина). И с этим надо считаться, тем более что ситуация в последующие 20 лет будет только ухудшаться. Статистика – вещь упрямая, но точная. В наши дни из 7,5 млрд живущих на Земле людей - 1,3 млрд человек вообще не имеют доступа к электричеству. А двум миллиардам людей электричество поступает с перебоями и ограничениям - от 3 до 8 часов в сутки. Для разрыва этого порочного круга нужны много новых и мощных электростанций, что требует огромных ресурсов – финансовых, материальных, людских, экологических… И на этом фоне остается только выразить большое удовлетворение тем фактом, что президент Ильхам Алиев уделяют этому стратегическому направлению повышенное внимание. Действительно, за прошедшие 10 лет в электроэнергетику Азербайджана было вложено 5 млрд долларов. Полностью ликвидированы последствия пожара на подстанции в Мингечауре. Модернизировано и установлено новое оборудование. Появились новые генерирующие мощности, подстанции, трансформаторы. В «Азерэнержи» стал функционировать Научно-исследовательский центр. Для обмена и перетока электроэнергии, были обновлены линии электропередач (ЛЭП), соединяющие нас с Ираном, Грузией и Россией. В результате, Азербайджан стал для Ирана с Россией транзитной страной и может получать плату за прохождение электроэнергии по своей территории. Одновременно у страны возникла возможность экспортировать через Грузию электроэнергию в Турцию и далее в Европу. Это направление становится актуальным, потому что после аварии на японской атомной станции Фукусима Германия (и не только) планирует закрыть после 2022 года все свои атомные станции. А это приведет к еще большему дефициту электроэнергии в Европе, а заполнить эту нишу стремятся многие страны-производители электроэнергии. Кстати, через ЛЭП в Турции, азербайджанская электроэнергия может поступать и в Нахчыванскую АР. В таком случае у Баку появится и возможность оплачивать поставки электроэнергии из Турции в Нахчыван не валютой, а поставками собственной электроэнергии. И все же, остается ряд узких мест в азербайджанской электроэнергетике, которые вызывают озабоченность и тревогу. Хочется остановиться на некоторых из них. Насколько, к примеру, надежной является поставляемая ОАО «Азерэнержи» потребителям электроэнергия, не повторится ли авария, аналогичная той, когда из-за пожара на одной подстанции, возникло веерное отключение, и была обесточена вся территория страны?

Дефицит, но не избыток электроэнергии Для ответа на этот вопрос необходимо уяснить, какие в принципе бывают потребители с точки зрения надежности и безопасности поставок электроэнергии. В целом все потребители электроэнергии делятся на три категории. К первой категории относятся объекты, отсутствие электроэнергии на которых может привести к гибели людей и крупным технологическим авариям. К ним относятся: химические и нефтехимические комплексы, аэропорты, больницы, телецентры, системы связи, военные объекты, метро. Такие объекты питаются, как минимум, от двух независимых источников электроэнергии, а время переключения на резервную линию у них должно составлять максимум одну секунду. У нас же для бесперебойной работы, к примеру, Бакинского метрополитена закупили 39 дизель-генераторов, время включения которых с учетом выхода на максимальную мощность и синхронизацию составляет, в лучшем случае, от 10 мин до 2 часов, что, конечно же, недопустимо. За два часа пассажиры метрополитена или сумеют покинуть туннели, или попросту задохнутся. Кроме того, существует большая вероятность, с которой на практике мы часто сталкиваемся - когда эти дизель-генераторы реально понадобятся, может выясниться, что дизельное топливо в их баках уже потрачено. К объектам второй категории, относятся объекты, которые могут столкнуться с экономическими потерями в случае отсутствия электроэнергии. К ним относятся: крупные склады-холодильники, хлебопекарни, инкубаторы, системы водоснабжения и канализации и т.д. Время восстановления электроэнергии для этих предприятий составляет 3-4 часа. И, наконец, к объектам третьей категории относится жилые здания, где отсутствие электроэнергии не может превышать одних суток. Но кто может гарантировать такие сроки в случае крупных аварий?! Казалось бы, самая пора вспомнить про альтернативные возобновляемые источники энергии. Но строительство в Азербайджане солнечных и ветряных электростанций, как ни странно, создало и проблемы с бесперебойностью в поставках электроэнергии, что связано с природой этих источников. Выходная мощность у таких станций неравномерна и зависит от времени суток, от силы ветра и интенсивности Солнца. Приказать Солнцу светить, а ветру дуть, когда это нам бывает нужно, мы не можем. Поэтому в электросетях, где работают солнечные и ветровые электростанции, часто возникают пики и провалы мощности. Для гашения таких перепадов нужны дополнительные резервы электроэнергии. А имеется ли резерв мощности у «Азерэнержи» для сглаживания пиков и провалов нагрузок, которые могут возникнуть при авариях на предприятиях потребителей, в электросетях или же на собственных объектах? Не станут ли снова последовательно отключаться электроподстанции при высоких нагрузках, как костяшки домино, падающие друг на друга, называемое веерным отключением? Ведь электроэнергия - это специфический продукт, который после его производства необходимо тут же использовать. Нефть можно хранить в резервуарах, уголь на складах, дрова под навесом. А у электричества таких хранилищ нет. Не существуют пока и аккумуляторов для промышленной энергетики, способных сохранять энергию в сотни тысяч мегаватт, к тому же длительное время. В такой ситуации, казалось бы, «Азерэнержи» само должно быть заинтересовано в продаже большого количества электроэнергии, в этом главный смысл торговли. Тем более, если продавец не может хранить товар. Обычно, когда товар покупают в больших объемах, часто делается даже скидка. Но если у «Азерэнержи» имеются такие резервы мощности, то тогда почему наш энергооператор отпускает электроэнергию населению по льготному тарифу с ограничением в 300 кВт в месяц, а выше этого показателя повышает тариф? Заявления о высокой себестоимости, пиках потребления в вечерние и утренние часы, усложняют и без того непростые рассуждения и расчеты. Хотя весь смысл этих заявлений и ограничений вытекает из-за дефицита, а не избытка электроэнергии.