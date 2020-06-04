Главное управление полиции города Баку обратилось к населению с призывом неукоснительно соблюдать правила карантина. Как сообщает haqqin.az, сотрудники управления через громкоговорители призывают граждан соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

«Уважаемые граждане, в связи с ужесточением особого режима карантина покидать место жительства в субботу и воскресенье запрещено. Для обеспечения безопасности своей семьи, близких оставайтесь дома», - говорится в обращении.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров «О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Апшеронского района», за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 шестого по 06:00 восьмого июня 2020 года.