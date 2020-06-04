Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» продолжает мероприятия, направленные на обеспечение безопасности посетителей. В рамках мер борьбы с пандемией коронавируса управление провело специальную акцию.

В течение дня 3 июня сотрудники Управления раздавали всем посетителям медицинские маски.

Наряду с этим все сотрудники, работающие в самом посещаемом музее «Девичья башня», обеспечены специальными масками, которые помогут обеспечить дополнительную безопасность для гостей.

В связи с возобновлением деятельности музеев и общественных объектов, последовавшим после смягчения режима карантина, сотрудники всех музеев, а также официанты ресторанов, расположенных вдоль крепостных стен, обслуживают посетителей в специальных масках.

Все медицинско-профилактические мероприятия проводятся с целью обеспечения максимальной безопасности посетителей.