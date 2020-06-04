Польша попросила США ввести войска как можно скорее

Польша надеется на то, что США выведут свои войска из Германии в скором времени. Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

«Я надеюсь, что результатом наших многочисленных переговоров станет ввод войск, которые сейчас базируются в Германии, в Польшу», — заявил он. Моравецкий надеется, что американский контингент войск прибудет как можно скорее.

1 июня стало известно, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

Ожидается, что о достижении соответствующего соглашения будет официально объявлено во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон. Тот неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу под названием «Форт Трамп» за два миллиарда долларов.