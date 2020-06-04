Адвокатура развивается и в карантин. Впервые число адвокатов приблизилось к 1800

Выступивший на заседании председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров рассказал о текущей деятельности организации, отметив, что число адвокатов в стране после нынешней присяги впервые достигнет 1783 человек, что, безусловно, обеспечит большую доступность граждан к правовой помощи.

Накануне состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов, приуроченное к церемонии присяги вновь принятых адвокатов. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабмине оно прошло в онлайн-режиме.

В ходе заседания была особо отмечена важность недопущения непроцессуальных взаимоотношений между адвокатами и представителями судебных и иных правоохранительных органов, а также действий, которые создают условия для коррупционных нарушений, негативно сказываются на авторитете и репутации профессии в обществе.

Также была отмечена важность безналичной оплаты услуг адвокатов, своевременной выплаты социальных отчислений и налогов и др.

В ходе заседания состоялась церемония присяги 75 кандидатов, которые успешно прошли специализированые экзамены в адвокатуру и впервые онлайн-обучение в Академии юстиции. Новые адвокаты выразили удовлетворение интенсивностью и прозрачностью экзаменов по приему в адвокатуру.

На заседании также состоялось подведение итогов и обьявление победителей литературного и фотоконкурсов, организованных в рамках юбилея азербайджанской адвокатуры.