Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польши 13:37

В свете территориальных споров на постсоветском пространстве и многочисленных войн за клочки и гектары земли желание Эстонии продать за 2 миллиона евро остров, входящий в состав этой страны, вызывает большой интерес. Прибалтийские народы на протяжении двух веков разделяли с другими народами одно социокультурное пространство. Но посмотрите, какая переоценка ценностей произошла в сознании этих народов за четверть столетия. Стоит ли проливать человеческую кровь за принадлежность тех или иных земель? Тем более если понимание границы – всего лишь атавизм, оставшийся в прошлом. * * *

На одном из порталов, зарегистрированных в Латвии, появилось необычное объявление о продаже одного из 2 тысяч эстонских островов. Латвия не имеет ни одного острова в Балтийском море, в отличие от соседней страны. Потому предложение выглядит весьма привлекательным. Цена вопроса — 1 миллион 919 тысяч 980 евро. Как сообщает портал rigaplus, цена соответствует количеству жителей Латвии на данный момент. То есть скинуться на покупку могут все жители Латвии, пожертвовав по 1 евро. Заманчивая перспектива увеличить территорию страны такой коммерческой сделкой. Площадь острова всего 80 гектаров. Там есть где жить — дома, помещения для семинаров, конференций, сауна, зал для свадеб, винный погреб, лодочный причал. Есть целый комплекс солнечных батарей для отопления. Из живности здесь около 1000 овец, два зайца, лиса, 3 цыпленка и курица. Добраться от Риги туда можно за 3,5 часа. Остров находится между материковой Эстонией и крупным островом Сааремаа. Летом туда можно попасть используя катер, а если зимой есть лед, пешком. Эстонцы, предлагая покупку острова, налегают еще и на то, что у них есть оригинальное предложение: винный погреб, и он «такой большой, что если наступит вторая волна коронавируса, то вам не придется целый год ездить за вином». Вообще история принадлежности острова и других территорий в Рижском заливе весьма интересная и достаточно спорная. Жителям Латвии, глядя на карту, кажется логичным: эта земля должна быть латвийской. Ближайшая к острову Тюленьему, по-латышски - Ронюсала, суша – это латвийский мыс Колка. Всего 36 км отделяют Латвию от него. Ближайшая к острову Роню столица – Рига, до нее 110 км. До Таллина — вдвое дальше. Ближайший порт — латвийская Роя, 45 км до нее плыть. И исторически различные государственные образования на острове были территориально связаны с Латвией, но не с Эстонией. Перед Первой мировой войной остров Роню в составе обширной Российской империи являлся частью Витебской губернии. Так почему же он не наш - задаются вопросом в Латвии. Делить пограничные территории с соседями Латвийская республика начала, как только стала независимой. Нередко раздел происходил под эгидой западных союзников, потому что переговоры шли нелегко. С братьями-литовцами — о Паланге, Мажейкяе, Илуксте и Даугавпилсе. С россиянами – о Пыталово (Абрене). Но особенно жесткие споры шли с эстонцами о Валке-Валге и Ронюсале. Эстония не только раньше Латвии объявила о независимости, но и конституцию успела раньше принять, чем и закрепила свои «права собственности» на остров Роню (Тюлений). Эстонцы же первыми высадились там. Хоть и не сами они решили судьбу этого клочка земли: на нем тогда не жили ни они, ни латыши. Со времен, когда в регионе правила Швеция, единственными обитателями острова Роню были шведы — охотники на тюленей. Их главным промыслом являлась продажа тюленьего жира в ближайшие порты, в основном в Рижский.