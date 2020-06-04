Эстония продает Латвии остров за 2 миллиона евро не наш мир, не наши ценности
В свете территориальных споров на постсоветском пространстве и многочисленных войн за клочки и гектары земли желание Эстонии продать за 2 миллиона евро остров, входящий в состав этой страны, вызывает большой интерес. Прибалтийские народы на протяжении двух веков разделяли с другими народами одно социокультурное пространство. Но посмотрите, какая переоценка ценностей произошла в сознании этих народов за четверть столетия. Стоит ли проливать человеческую кровь за принадлежность тех или иных земель? Тем более если понимание границы – всего лишь атавизм, оставшийся в прошлом.
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На одном из порталов, зарегистрированных в Латвии, появилось необычное объявление о продаже одного из 2 тысяч эстонских островов.
Латвия не имеет ни одного острова в Балтийском море, в отличие от соседней страны. Потому предложение выглядит весьма привлекательным.
Цена вопроса — 1 миллион 919 тысяч 980 евро. Как сообщает портал rigaplus, цена соответствует количеству жителей Латвии на данный момент. То есть скинуться на покупку могут все жители Латвии, пожертвовав по 1 евро. Заманчивая перспектива увеличить территорию страны такой коммерческой сделкой.
Площадь острова всего 80 гектаров. Там есть где жить — дома, помещения для семинаров, конференций, сауна, зал для свадеб, винный погреб, лодочный причал. Есть целый комплекс солнечных батарей для отопления.
Из живности здесь около 1000 овец, два зайца, лиса, 3 цыпленка и курица. Добраться от Риги туда можно за 3,5 часа. Остров находится между материковой Эстонией и крупным островом Сааремаа. Летом туда можно попасть используя катер, а если зимой есть лед, пешком.
Эстонцы, предлагая покупку острова, налегают еще и на то, что у них есть оригинальное предложение: винный погреб, и он «такой большой, что если наступит вторая волна коронавируса, то вам не придется целый год ездить за вином».
Вообще история принадлежности острова и других территорий в Рижском заливе весьма интересная и достаточно спорная.
Жителям Латвии, глядя на карту, кажется логичным: эта земля должна быть латвийской.
Ближайшая к острову Тюленьему, по-латышски - Ронюсала, суша – это латвийский мыс Колка. Всего 36 км отделяют Латвию от него. Ближайшая к острову Роню столица – Рига, до нее 110 км. До Таллина — вдвое дальше. Ближайший порт — латвийская Роя, 45 км до нее плыть. И исторически различные государственные образования на острове были территориально связаны с Латвией, но не с Эстонией. Перед Первой мировой войной остров Роню в составе обширной Российской империи являлся частью Витебской губернии. Так почему же он не наш - задаются вопросом в Латвии.
Делить пограничные территории с соседями Латвийская республика начала, как только стала независимой. Нередко раздел происходил под эгидой западных союзников, потому что переговоры шли нелегко. С братьями-литовцами — о Паланге, Мажейкяе, Илуксте и Даугавпилсе. С россиянами – о Пыталово (Абрене). Но особенно жесткие споры шли с эстонцами о Валке-Валге и Ронюсале.
Эстония не только раньше Латвии объявила о независимости, но и конституцию успела раньше принять, чем и закрепила свои «права собственности» на остров Роню (Тюлений). Эстонцы же первыми высадились там. Хоть и не сами они решили судьбу этого клочка земли: на нем тогда не жили ни они, ни латыши.
Со времен, когда в регионе правила Швеция, единственными обитателями острова Роню были шведы — охотники на тюленей. Их главным промыслом являлась продажа тюленьего жира в ближайшие порты, в основном в Рижский.
Роничане никогда не были подданными кого бы то ни было — у них был свой выборный старшина, и все решения принимались на вече, собиравшемся у церкви. К шведам-то Эстония летом 1919-го и направила своих послов в надежде на их благосклонность. В Таллине нагрузили корабль «разменной валютой» для переговоров: солью, керосином, мукой, кожаными изделиями, оружием и патронами. Алкоголь тоже не забыли – хотя обитатели острова славились своей трезвостью. Когда судно подплыло к острову, эстонцы еще несколько часов не могли ступить на берег: первый этап переговоров с осторожными хозяевами и их элдерманом (старейшиной — прим.авт.) прошли на воде.
У роничан, разумеется, не было никакой эмоциональной мотивации юридически принадлежать Эстонии. Они бы предпочли оставаться «ничьими», как и до того. Но шведы понимали, что главные, богатые тюленями охотничьи угодья на север от Роню фактически находятся в руках гостей. Это уже были территориальные воды Эстонии. Присоединись они к столь близкой Латвии – останутся без своего основного промысла. А кроме того – на других «эстонских» островах уже живут сородичи-шведы. Сблизиться с Латвией означало бы утратить связь с ними и с этнической метрополией – Швецией.
Итак, обменяв привезенные товары на тюлений жир и получив согласие островитян быть лояльными эстонскими гражданами, правительственные делегаты могли спокойно плыть обратно в Таллин. Над вечевой площадью перед церковью остался развеваться флаг Эстонской Республики.
Впрочем, «медовый месяц» с новой властью длился недолго: обитатели острова были недовольны высокими налогами, запретом на вырубку деревьев в теперь государственных лесах — и направили петицию шведскому правительству, прося об аннексии. Утихомиривать возмущенных островитян направилось еще несколько эстонских делегаций с новыми посулами. Жители Роню добились права для призывников из их числа служить не в армии на материке, а тут же на острове, на маяке.
Где же в этой истории Латвия? Через несколько недель после визита первой эстонской делегации на остров Роню (Тюлений) прибыли латыши. Командир Северолатвийской бригады полковник Йоргис Земитанс прислал на разведку всего одну лодку. Увидев эстонский флаг, гребцы развернулись восвояси.
У временного правительства Латвии судьба острова в тот момент не стояла в повестке дня. Ведь в стране одно за другим сменились три правительства и шли кровавые бои. Латышам здорово помогла армия Эстонии, особенно в Цесисских боях, где был разбит кабинет Андриева Ниедры. Но уже тогда было ясно, что взаимовыручка новых государств – не прекраснодушие, а трезвый расчет.
Эстонцы согласились помочь, получив обещание от правительства Улманиса отдать им всю Валку, но взамен Латвия должна была получить Ронюсалу. Однако позднее Улманис от этого соглашения отказался. Логично, что эстонцы сочли себя обманутыми, и для них владение островом превратилось в принципиальный вопрос.
Уже после начала переговоров о границе в 1922-м стало ясно, что Роню Латвия не получит. Латыши ведь незадолго до того тоже проявили неуступчивость в вопросе о Валке...
А конституция Эстонии еще в 1920 году гласила, что Роню/Рухну – это ее земля. Несмотря на все усилия главы МИД Латвии Зигфрида Анны Мейеровица (который даже пытался подать в отставку, но Карлис Улманис ее не принял), именно ему, тогда уже премьер-министру, с тяжелым сердцем пришлось в 1923-м поставить свою подпись на пограничном договоре, похоронившем последние надежды Латвии в связи с этим островом. В прессе делегацию нещадно бранили. Через несколько месяцев правительство Мейеровица пало.
Так писал о событиях вокруг вопроса острова Роню известный журналист Мартиньш Кибилдс.
Канули в прошлое предусмотренные пограничным договором планы – Латвии было разрешено построить на острове нужную ей портовую инфраструктуру: гавань, склады, радиометеостанцию, даже взлетную полосу для самолетов. Но в 20-х решено было деньги на это не тратить. И всё, что теперь связывает жителей Латвии и Ронюсалу – ностальгическая грусть о близком острове в море, который нашим так и не стал. Отчасти эта ностальгия делает его теперь столь популярным у латвийских туристов. Это тоже преемственная тенденция: в 1939-м спущенное Улманисом на воду судно Banga уже катало туристов туда.
Самим эстонцам остров оказался вроде чемодана без ручки: за десятилетия они там ничего приличного не построили, да и не торопятся туда переезжать. В 1930-х на 280 душ населения пятеро были эстонцами. Шведы эвакуировались в конце Второй мировой, опасаясь прихода советских войск, и лишь тогда Роню остался в распоряжении Эстонии по-настоящему.
Резюмируя вышесказанное, я с удовольствием заплачу не один, а гораздо больше евро за то, чтобы территория Латвии стала на один остров больше и чтобы в Балтийском море развевался красно-бело-красный флаг. Покупка стоит того!