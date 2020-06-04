Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:14

Выход мира из карантина - вопрос практически решенный, и несмотря на то, что рост заболеваемости продолжается, а число больных не становится меньше, настроенность людей даже в самых пострадавших странах вернуться к нормальной человеческой жизни - непоколебима. Вторая волна пандемии, которая по закону жанра обязательно будет, вряд ли сможет снова загнать человечество в норы – по крайней мере если она будет хоть немного менее убийственная, чем грандиозное нашествие «испанки» в 1918 года.

Если это верно для Европы, США, и России, то что касается Грузии и Азербайджана, которые, во-первых, от вируса пострадали меньше, чем весь остальной мир, а во-вторых, обладают специфическим кавказским менталитетом, вообще не подлежит никакому сомнению. Что ж, карантин заканчивается, но это тот случай, когда война закончилась – бойтесь мира... Карантин и пандемия – это ситуация, когда все понятно, когда главный враг идентифицирован и ввиду его угрозы люди на некоторое время откладывают в стороны свои мелкие распри. Это по-своему хорошо – мир снова черно-белый, а эта палитра двух основных, как известно, наиболее проста для восприятия. Но война если и не закончилась, то отошла в сторонку, и теперь на первый план выходит все остальное. И один из вопросов, которые задают и себе и правительствам люди как в Баку, так и в Тбилиси – когда будет восстановлена туристическая индустрия и когда иностранные туристы снова начнут к нам ездить. Вопрос исключительно важный – не то чтобы прямо жизни и смерти, но где-то очень близко. Для Азербайджана он немного менее актуален по причине наличия другого, куда более мощного мотора для экономики - нефтегазового сектора. Понятно, что в условиях недавнего падения цен на нефть до убыточного уровня говорить это не очень тактично, но по мере восстановления мировой экономики будет, несомненно, расти и цена на черное золото. То самое, которое сегодня уже не совсем золото. Впрочем, не нефтью единой – от чего от чего, а от диверсификации еще никто не пострадал. В последние годы Азербайджан активно развивает туристическую индустрию, а Баку набирает популярность среди зарубежных визитеров. Конечно, доходы от туризма несравнимы с нефтегазовыми, но у них есть один существенный плюс – это деньги, которые напрямую, без посредников в виде бюджета, правительства, министерств и ведомств, идут на рост благосостоянию среднего класса – владельцев и работников небольших гостиниц и хостелов, ресторанов, туристических компаний, а также гидов, водителей, арендодателей квартир. С этой точки зрения, туризм имеет не меньшую социальную значимость, чем нефть и газ, хотя суммарные показатели и несравнимы. Но если в Азербайджане туризм значимая, но при этом все-таки второстепенная отрасль экономики, то в Грузии – это наше всё. Здесь нет полезных ископаемых, здесь мало предприятий и еще меньше экспортного потенциала, здесь зашедшее в исторический тупик село и способ существования, который «сельским хозяйством» назвать даже язык не поворачивается.

Зато есть туризм, который выбился в абсолютные лидеры как по уровню занятости, так и доходов: 3,5 млрд долларов для страны с населением в 3,7 млн человек – это колоссальная сумма и без нее никакого экономического роста не будет... И Баку и Тбилиси объявили о скором открытии туристического сезона, на первых порах – внутреннего. Как говорится, на безрыбье и рак рыба, но особо надеяться на внутренний спрос не приходится – нам всем нужен источник поступления денег, тогда как внутренний туризм занимается всего лишь распределением уже имеющихся средств. Но как восстановить международный туризм и как привлечь иностранцев, в особенности когда под них в течение многих лет создавалась гигантская инфраструктура – в первую очередь гостиницы, хостелы, и рестораны, которые местному населения в таких количествах и даром не нужны? Открыть границы – это самое простое, но толку от этого будет мало, если никто не захочет приезжать. Мир сегодня находится в состоянии стресса и безденежья, ехать куда-то, тратить сбережения, когда стабильного дохода пока нет, да еще и с угрозой подхватить заразу - не слишком большое удовольствие. А когда финансовое и моральное положение граждан по всему миру позволить им начать планировать туристические поездки, никто не знает. Может, через несколько месяцев, а может, случится невероятное и измученные жизнью взаперти люди, напротив, рванут в зарубежные поездки. Мол, была не была, один раз живем…