Цена азербайджанской нефти превысила 43 доллара

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого июня составила 43,38 доллара за баррель, что на 2,97 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 42,81 доллара за баррель, что на 3,01 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 42,79 доллара за баррель, что на 3,06 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июня составила 41 доллар, что на 3,29 доллара больше предыдущего показателя.