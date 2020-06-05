Турция прокомментировала готовность Греции воевать

Турция хочет мирно решить спор с Грецией, заявил министр обороны страны Хулуси Акар, прокомментировав заявление Афин о готовности воевать. Его слова приводятся в Telegram, пишет «Лента.ру».

«Мы хотим решить наши проблемы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом. До сих пор мы выполняли эти задачи и будем продолжать их выполнять», — подчеркнул Акар.

Он отметил, что спор между Анкарой и Афинами может быть решен мирным путем, однако Турция готова защищать свои интересы, используя военную мощь.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины не хотят воевать с Анкарой, однако готовы к такому повороту событий.