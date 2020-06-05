Ливийская армия начала операцию по освобождению Сирта от боевиков Хафтара

Армия Ливии начала новую операцию «Пути к победе» по освобождению города Сирт, авиабазы «Джуфра» и прилегающих районов от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, сообщает Anadolu.

Как сообщили в совместном штабе операций в Сирте и Джуфре, армия Правительства национального согласия (ПНС) Ливии приступила к новой операции, которая получила название «Пути к победе».

Операция проводится с целью освободить город Сирт к 450 км к востоку от Триполи, район Вишке к югу от Сирта, авиабазу «Джуфра» и прилегающие к нему районы от боевиков Хафтара.

Официальный представитель армии ПНС Мухаммед Кунуну сообщил, что правительственные ВВС нанесли пять авиаударов по позициям Хафтара в окрестностях Сирта.

Кунуну призвал боевиков Хафтара сложить оружие и сдаться правосудию.

Отмечается, что за последние недели армия ПНС, при поддержке Турции, добилась значительных успехов в борьбе с наемниками Хафтара.

Наемники были отброшены из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.

18 мая от сторонников Хафтара была очищена стратегически важная авиабаза «Ватийе», что серьезно пошатнуло его позиции.

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