Согласно информации, Департамент государственной безопасности СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, то есть деяния, совершенного с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямого или косвенного ограничения прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности, либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека по «а» подпункту 3-й части статьи 1421 УК Грузии.

Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаги Асадов был вызван в Службу государственной безопасности Грузии. Как заявили в ведомстве, проводится опрос М.Асадова в рамках расследования, начатого по факту расовой дискриминации, пишет грузинское издание «ИнтепрессНьюс».

По сведениям грузинской СГБ, согласно оперативной информации существуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются внести раздор между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо (Нижнем) Картли и Кахетии.

Буквально несколько дней назад в редакционной статье haqqin.az «Грузинский марш» на Азербайджан?!» особо отмечалась возросшая тенденция дискриминации азербайджанцев в Грузии. В апреле 2020 года Служба государственной безопасности Грузии обнародовала документ о внутренних и внешних угрозах, с которыми столкнулась соседняя страна в 2019 году. В основной ряд угроз национальной безопасности страны грузинские спецслужбы включили оккупацию земель, развернутую различными странами гибридную войну против Грузии, разжигание антизападных, антиазербайджанских и антитурецких настроений среди грузинского населения, пропаганду, дезинформацию и терроризм.

«Любая провокация, которая настроена против дальнейшего сотрудничества двух стран и разжигание искусственных конфликтов между народами, должна быть воспринята как преступная акция против двух народов и устранена совместно. Порой взаимное недопонимание неизбежно между соседями, нередко и между близкими, братьями. Несмотря на это все недопонимания и недовольства в любой им свойственной форме должны разрешиться в диалогах на основе взаимоуважения, не затрагивая национальных чувств двух народов», - отмечалось в публикации.