Центробанк Азербайджана увеличил валютные запасы

По состоянию на первое июня 2020 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,414 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 2,45 процента (с 6,258 миллиарда до 6,414 миллиарда долларов). В годовом исчислении рост валютных резервов составил 9,25 процента (с 5,780 млрд. до 6,414 миллиарда долларов).

В течение июня валютные резервы ЦБА увеличились на 12 миллионов долларов.

Денежная масса в манатах на начало июня составила 10,921 миллиарда манатов, что на 10,14 процента меньше, чем на конец 2019 года. В годовом же исчислении прирост денежной массы составил 7,4 процента.