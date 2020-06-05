Германия хочет предотвратить аннексию Израилем Западного берега реки Иордан

Отмечается, что после этого дипломат встретится с представителями Палестины, а затем отправится в Иорданию. Издание отмечает, что официальная цель визита Мааса — беседа с главой израильского МИД Габи Ашкенази. Однако он может поднять и другую тему: предостеречь премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и отговорить его от аннексии Западного берега реки Иордан.

Глава МИД Германии Хайко Маас в среду прибудет в Израиль со срочным визитом. Берлин захотел предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан, сообщает Haaretz.

Предположительно, ключевым доводом Берлина будет то, что аннексия ударит по отношениям Израиля с Евросоюзом. В таком случае объединение примет ответные меры. Haaretz указывает, что такие предостережения Германия сделает вопреки близким связям с Израилем: Берлин категорически против операции на Западном берегу.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.