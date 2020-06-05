В Мексике начались массовые протесты из-за убийства полицейскими местного жителя. Его якобы задержали за отсутствие маски, передает NBC News.

Беспорядки начались в одном из крупнейших городов страны Гвадалахаре (штат Халиско). Местные жители обвиняют полицейских в произволе и требуют разобраться в обстоятельствах смерти местного жителя.

Губернатор штата Энрике Альфаро пообещал разобраться в происшествии и призвал мексиканцев разойтись. По его словам, в штате начались невиданные по своему масштабу протесты. Они сопровождаются столкновениями местных жителей и полиции, погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

Демонстрации начались после того, как стало известно о гибели мексиканца Джованни Лопеса. Правоохранительные органы утверждают, что его арестовали из-за отсутствия маски. Считается, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Семья Лопеса при этом указывает, что на его теле были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу. Протестующие считают, что полицейские убили его, когда мужчина находился в участке.