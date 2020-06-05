Власти Ливии отвергли инициативу Каира по переговорам с Хафтаром
Власти Ливии отвергли выдвинутую Каиром инициативу политического урегулирования в стране.
Как заявил телеканалу Al Jazeera глава действующего совместно с Правительством национального согласия (ПНС) Высшего государственного совета (исполняет консультативную роль) Халед аль-Мишри, любая мирная инициатива, не основанная на Схиратском политическом соглашении, будет отклоняться.
"Ливийцам не нужно больше никаких инициатив, - заявил он. - Хафтар хочет вернуться за стол переговоров после своих поражений, и мы отвергаем это".