НОК: «Обвинения Макларена в адрес Азербайджана – это абсурд и предвзятость»

В материале под названием «В докладе Макларена говорится, что президент Азербайджана поблагодарил Аяна за отсрочку наказания за допинг» утверждается, что якобы в 2016 году глава государства и президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Ильхам Алиев отправил благодарственное письмо президенту Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашу Аяну за то, что тот отсрочил наказание азербайджанских штангистов, попавшихся на допинге, что позволило им выступить в одном из важных соревнований. Об этом в своем отчете пишет скандально известный канадский профессор Ричард Макларен, прославившийся после своего доклада о допинге в России.

В отчете Макларена говорится, что в 2013 году на допинге попались 18 азербайджанских штангистов, но наказание они получили не сразу, благодаря чему смогли в декабре того же года выступить на Гран-при, который проходил в Баку. И якобы за это Азербайджан письменно поблагодарил Тамаша Аяна.

«Мы считаем необходимым заявить, что данное обвинение не имеет под собой никаких оснований и является попросту абсурдным, - говорится в сегодняшнем заявлении НОК Азербайджана. – Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, со дня сдачи положительного допинг-теста все результаты спортсмена аннулируются. А это означает, что нет никакого смысла для отсрочки наказания. И это никак не зависит от показанного спортсменом результата и престижности соревнования, в котором он участвовал. Если допинг-тест спортсмена оказался положительным, то участвовать в каком-либо соревновании нет никакого смысла.

В связи с этим заявляем, что это и другие обвинения, прозвучавшие в отчете Макларена, безосновательны и несправедливы.

Национальный Олимпийский комитет Азербайджана не писал «благодарственного письма». Это в принципе невозможно, и обвинения в этом – не что иное, как предвзятость».