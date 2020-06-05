Байден заручился необходимыми для выдвижения в президенты США голосами
Бывший вице-президент США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии, требующееся для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября, сообщает DW.
Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg— Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020
"Ребята, сегодня вечером мы заручились голосами 1991 делегата, необходимыми для победы в номинации от демократов", - написал он в Twitter, добавив, что "будет каждый день бороться", чтобы одержать верх в президентской гонке.
По итогам первичных выборов у Байдена 1993 голоса при необходимом минимуме в 1991.
Съезд Демпартии, на котором должно пройти официальное выдвижение бывшего вице-президента, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин).