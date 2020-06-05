Байден заручился необходимыми для выдвижения в президенты США голосами

Бывший вице-президент США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии, требующееся для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября, сообщает DW.

"Ребята, сегодня вечером мы заручились голосами 1991 делегата, необходимыми для победы в номинации от демократов", - написал он в Twitter, добавив, что "будет каждый день бороться", чтобы одержать верх в президентской гонке.

По итогам первичных выборов у Байдена 1993 голоса при необходимом минимуме в 1991.

Съезд Демпартии, на котором должно пройти официальное выдвижение бывшего вице-президента, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин).