Новый антирекорд в Азербайджане: 379 заболевших коронавирусом за сутки. Двое умерли Их стало 3131
В Азербайджане выявлено 379 новых случаев заражения коронавирусом, 153 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщают о смерти двух пациентов, 1941 и 1956 годов рождения.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7 239 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 024 человека вылечились, 84 – скончались, 3 131 – продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 72 из них тяжелое, 86 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.