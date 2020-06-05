Онлайн-конференция «Covid-19. Поворотная точка в образовании»
Международная образовательная онлайн-конференция соберет вокруг себя экcпертов из Израиля, Франции, Украины, России, Азербайджана и Туниса!
Главной темой для обсуждения будет образование после пандемии коронавируса. Мировые эксперты в образовании будут делиться опытом, приобретенным в период пандемии, расскажут о последних новостях и ответят на все волнующие вопросы.
Среди спикеров конференции консультант с Манхэттена, о котором пишет Forbes, а также спикер, чье имя является символом инновационного образования в Украине; учитель года Чикагского университета и некогда преподaватель Гарвардского университета; основательница нового направления в изучении иностранного языка во Франции; учредитель образовательного холдинга в Тунисе.
Онлайн-конференция «Covid-19. Поворотная точка в образовании» организуется Центром развития и инноваций Dərs Evi и будет проведена 9 июня с 14:00 до 18:00.
Конференция организуется при спонсорстве компании Maxi.az и поддержке Gilan Holding и международной компании Maximum Education.
Компания Maxi.az также умело среагировала на изменения, принесенные пандемией Covid-19. Сегодня сети компании включают 10 локальных магазинов электроники в двух городах, более 150 дистрибьюторов и полнофункциональный онлайн-магазин с возможностью доставки в любую точку Азербайджана. Программа лояльности Bonus Plus позволяет делать покупки в кредит и по льготным условиям.
Информация о спикерах конференции
- Основатель компании Maximum Education Михаил Мягков
Михаил Мягков выступит с темой «Массовое онлайн-обучение: кризис или возможность?»
М.Мягков окончил Уортонскую бизнес-школу, выпускниками которой являются, например, Илон Маск, Юрий Мильнер и даже Дональд Трамп.
Работал в таких компаниях, как Procter & Gamble (Израиль), Kaplan (Израиль и после Америка), Boston Consulting Group (Америка).
В 2012 году Михаил запустил один из самых успешных образовательных центров в России - Maximum Education, доход которой на 2019 год составил около 10 миллионов долларов.
- Евгений Мирошниченко, чье имя является символом инновационного образования в Украине, также поделится своим опытом на конференции. Е. Мирошниченко является научным руководителем таких украинских школ, как DEC Life School, Украинский аграрный лицей, Детская академия, а также является основателем образовательного центра «Мирошкола», который последние 10 лет является лидером инновационного образования Украины.
- Французский специалист и научный руководитель образовательного центра Le Francais pour nous, признанный эксперт в сфере образования и инноваций, мадам Шанталь Набэ.
- От Азербайджана выступит Ульвия ханум Микаилова, доктор философских наук, автор международных публикаций на тему образования, консультант таких организаций, как UNICEF, Министерство образования Узбекистана, действующая глава факультета образования Университета АДА.
Особо стоит отметить спикеров дискуссионной панели:
- Павел Белорусский, доктор математических наук, получил престижную премию «Учитель года» Чикагского университета, преподaватель Гарвардского университета.
- Марина Розенфельд, эксперт в области образования и научный руководитель центра Кидум (Израиль).
Темы конференции
Мурад Галеб. Тунис
Тема: "Опыт е-обучения".
Шанталь Набэ. Франция
Тема: “Возможности и трудности работы с технологиями. Критерии выбора платформы для онлайн-обучения”.
Евгений Мирошниченко. Украина
Тема: "Самообучение. Репетиторство. Мирошкола".
Ульвия Микаилова. Азербайджан
Тема: "Рефлексия и управление классом во время онлайн-занятий".
Михаил Мягков. Россия
Тема: "Массовое онлайн-обучение: кризис или возможность?"
Павел Белорусский. Азербайджан
Тема: " Каково образование завтра?" панельная дискуссия
Центр развития и инноваций Dərs Evi - это результат объединения мирового опыта, инновационных методик с образовательной программой Азербайджана.
Очередной инновацией Центра является внедрение блендед модели обучения среди школьников в Азербайджане.
Блендед формат – это новейшее слово в школьной подготовке, так как объединяет в себе преимущества занятий в классе и онлайн-обучения.
Помимо этого, Центр проводит курсы подготовки преподавателей к новому онлайн-формату занятий.
Центр Dərs Evi никогда не останавливается на достигнутом и всегда работает над тем, чтобы привозить в Азербайджан последние инновации в сфере образования.