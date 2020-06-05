Международная образовательная онлайн-конференция соберет вокруг себя экcпертов из Израиля, Франции, Украины, России, Азербайджана и Туниса!

Главной темой для обсуждения будет образование после пандемии коронавируса. Мировые эксперты в образовании будут делиться опытом, приобретенным в период пандемии, расскажут о последних новостях и ответят на все волнующие вопросы.

Среди спикеров конференции консультант с Манхэттена, о котором пишет Forbes, а также спикер, чье имя является символом инновационного образования в Украине; учитель года Чикагского университета и некогда преподaватель Гарвардского университета; основательница нового направления в изучении иностранного языка во Франции; учредитель образовательного холдинга в Тунисе.

Онлайн-конференция «Covid-19. Поворотная точка в образовании» организуется Центром развития и инноваций Dərs Evi и будет проведена 9 июня с 14:00 до 18:00.

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