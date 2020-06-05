Стало известно о новых условиях сделки по нефти
Страны ОПЕК+ на заседании министерского комитета 6 июня «вероятнее всего» продлят сделку по ограничению добычи нефти еще на один месяц, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного члена одной из делегаций ОПЕК.
По словам собеседника издания, большинство участников переговоров согласны именно на такой вариант.
По условиям текущей сделки, до 1 июля страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии ограничение должно смягчиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а затем и до конца 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки. Если решение о продлении сделки на месяц действительно будет принято, то в июле еще будет действовать ограничение в 9,7 млн баррелей в сутки.
По данным источников Reuters, продление текущего сокращения добычи до конца июля поддержали оба крупнейших игрока ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия. Но Эр-Рияд выступал за продление еще и на август или даже до конца декабря, утверждали собеседники агентства.
Новая сделка в рамках ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Сокращение добычи по ее условиям стало рекордным. Россия обязалась уменьшить добычу на 19% с февральского уровня — до 8,5 млн баррелей в сутки. Сделка оказала положительный эффект на цены на нефть и совпала с постепенным снятием несколькими странами карантинных ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.
В субботу контракты на поставку в августе нефти марки Brent торговались на уровне $42 за баррель — на $26,5 за баррель больше, чем на минимуме 22 апреля.