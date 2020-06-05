Стало известно о новых условиях сделки по нефти

Страны ОПЕК+ на заседании министерского комитета 6 июня «вероятнее всего» продлят сделку по ограничению добычи нефти еще на один месяц, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного члена одной из делегаций ОПЕК.

По условиям текущей сделки, до 1 июля страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии ограничение должно смягчиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а затем и до конца 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки. Если решение о продлении сделки на месяц действительно будет принято, то в июле еще будет действовать ограничение в 9,7 млн баррелей в сутки.

По данным источников Reuters, продление текущего сокращения добычи до конца июля поддержали оба крупнейших игрока ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия. Но Эр-Рияд выступал за продление еще и на август или даже до конца декабря, утверждали собеседники агентства.

Новая сделка в рамках ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Сокращение добычи по ее условиям стало рекордным. Россия обязалась уменьшить добычу на 19% с февральского уровня — до 8,5 млн баррелей в сутки. Сделка оказала положительный эффект на цены на нефть и совпала с постепенным снятием несколькими странами карантинных ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

В субботу контракты на поставку в августе нефти марки Brent торговались на уровне $42 за баррель — на $26,5 за баррель больше, чем на минимуме 22 апреля.