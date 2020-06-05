МВД: Оштрафованы сотни нарушителей особого карантина

По Баку, Сумгаиту, Гяндже и Апшеронскому району оштрафованы 900 человек, не подчинившихся требованиям особого карантинного режима. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, со времени применения особого карантинного режима (с 00:00 6 июня) и до 17:00 сегодня составлен административный протокол в отношении 900 человек.

Отметим, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров «О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района», за исключением предусмотренных постановлением категорий лиц, гражданам запрещается покидать места жительства и нахождения с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня 2020 года.