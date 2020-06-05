В ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти

"Теперь окончательно одобрили", - сообщил ТАСС источник в ОПЕК. В самом коммюнике говорится, что продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, состоится еще на один месяц, до конца июля 2020 года.

Проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.

Собеседник ТАСС также назвал дату следующего заседания стран ОПЕК+, 30 ноября и 1 декабря.

Согласно проекту финального коммюнике, ОПЕК также предпишет странам, не сократившим добычу на 100% от утвержденного в апреле плана, полностью выполнить обязательства в течение июля-сентября.

"Согласие с принципом компенсации участвующими странами, которые не смогли достичь полного (100%) выполнения обязательств в мае и июне 2020 года, путем последующего сокращения добычи в июле, августе и сентябре 2020 года в дополнение к их уже согласованной квоте для этих месяцев", - говорится в проекте документа.

Кроме того, в коммюнике отмечается, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца декабря 2020 года.

Согласно документу, участвующие в заседании страны подтверждают ранее взятые на себя обязательства, а также призывают всех основных производителей нефти внести пропорциональный вклад в стабилизацию рынка нефти, принимая во внимание значительные усилия, приложенные ОПЕК и другими странами, участвующими в соглашении.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил, что ОПЕК согласилась продлить сокращение добычи на уровне 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщило агентство Shana.

Министр добавил, что одним из предметов обсуждения в ходе заседания стран ОПЕК в субботу стало невыполнение обязательств по сокращению некоторыми странами - например, Ираком, который пообещал компенсировать избыточную добычу в ближайшие месяцы.