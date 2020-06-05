Российский боец Нариману Аббасову: «Ты – не мужчина, за свои слова ответишь» видео
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мариф Пираев рассказал об инстаграм-конфликте с чемпионом Fight Nights Global (FNG) в легком весе (70 кг), азербайджанцем Нариманом Аббасовым.
Пираев сам создал конфликтную ситуацию, написав на странице Аббасова, что готов забрать у него чемпионский пояс.
«Я не оскорблял Наримана Аббасова. Я просто ему написал. Он мог бы мне ответить. Но он меня игнорировал, а потом сам начал меня подкалывать, - рассказывает Пираев в интервью «Вестнику ММА». - Я готов с ним подраться. На мой взгляд, он просто хочет провести легкий бой и убежать из FNG.
До последнего я к нему с уважением относился. Я бы себе никогда в жизни не позволил оскорбить человека. Я ему ничего плохого не говорил, не задевал его. Это просто спорт.
Но Нариман меня обругал и должен за свои слова ответить. Я хочу с ним подраться, однако он меня избегает. Он – не мужчина. Мы с ним в любом случае увидимся, и он за свои слова ответит.
Нариман будет драться с Михаилом Гогитидзе (этот бой запланирован на 25 сентября в Москве – ред.), которого он уже один раз победил. Какой смысл драться с человеком, у которого ты уже выиграл? Мне бы такой соперник был бы неинтересен.
Я очень хочу подраться с Аббасовым. Даже без пояса. Для меня это уже принципиально, потому что он за свои слова должен в любом случае ответить. Даже если не в клетке. Вне клетки мы с ним все равно увидимся и переговорим. Может, он надеется на своих братьев, которые его будут защищать. Мне без разницы. Посмотрим, как будет. Он же приедет в Москву, и мы с ним сядем и поговорим. Посмотрим, кто - мужчина, а кто – нет.
Мне пишут много азербайджанцев, оскорбляют. Я никого не оскорбляю. Считаю, что есть грань, которую нельзя переходить.
Мне и Амиров (боец Шамиль Амиров – ред.) говорил, что Нариман – трус, не хочет драться с ним. Говорит, что он и в Таиланде от него убегал. Самое главное, чтобы Аббасов не убежал из FNG. На мой взгляд, я его легко пройду. В 70 кг я вообще не вижу сильных соперников. Наримана можно спокойно переехать».