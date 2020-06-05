Пираев сам создал конфликтную ситуацию, написав на странице Аббасова, что готов забрать у него чемпионский пояс.

«Я не оскорблял Наримана Аббасова. Я просто ему написал. Он мог бы мне ответить. Но он меня игнорировал, а потом сам начал меня подкалывать, - рассказывает Пираев в интервью «Вестнику ММА». - Я готов с ним подраться. На мой взгляд, он просто хочет провести легкий бой и убежать из FNG.

До последнего я к нему с уважением относился. Я бы себе никогда в жизни не позволил оскорбить человека. Я ему ничего плохого не говорил, не задевал его. Это просто спорт.

Но Нариман меня обругал и должен за свои слова ответить. Я хочу с ним подраться, однако он меня избегает. Он – не мужчина. Мы с ним в любом случае увидимся, и он за свои слова ответит.