Премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания комендатуры в субботу заявил, что страна достигла критической ситуации и «мы оказались в аду», сообщает «Новости-Армения».

По информации Sputnik Армения, Никол Пашинян заявил также, что двести граждан, инфицированных коронавирусом, ждут своей очереди для госпитализации, так как в медцентрах Армении уже нет мест.

«Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла, потому что в отделении реанимации не было места», - сказал Пашинян.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Армении за прошедшие сутки составило 547 человек. Всего число заражений составляет 12 364, из них 3 720 выздоровели, 190 скончались.