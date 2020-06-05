Пресс-секретарь президента Казахстана госпитализирован с коронавирусом
О положительном результате теста на коронавирус сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передает «Спутник-Казахстан».
«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», - рассказал Берик Уали.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.
«Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности», - отметил Уали, призвав казахстанцев строго соблюдать режим карантина и предпринимать профилактические меры.
«Нельзя легкомысленно относиться к пандемии», - заключил Уали.
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 12 511 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 7135 человек. Скончались - 53.