Саудовский министр: худшее на нефтяном рынке уже позади

Несмотря на сложную ситуацию на нефтяном рынке, есть обнадеживающие признаки того, что худшее уже позади, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман во время вступительной части заседания министров ОПЕК+, сообщает Интерфакс.

По его словам, у ОПЕК+ в настоящее время есть основания придерживаться осторожного оптимизма относительно состояния рынка нефти.

Он также отметил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит мониторить ситуацию на рынке и проводить ежемесячные встречи до конца года, а также, возможно, и в следующем году.