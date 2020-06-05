Азербайджан дал согласие на продление срока сокращения добычи нефти

На 11-м заседании министров стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не членов ОПЕК (ОПЕК+) в формате видеоконференции было принято решение продлить существующую квоту на снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей еще на один месяц - до конца июля, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана.

Страны, не полностью выполнившие свои обязательства в мае-июне, согласились компенсировать это показателями добычи в июле, августе и сентябре. До декабря 2020 года проведение ежемесячных заседаний Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК (JMMC) считалось необходимым. Очередное заседание Совместного министерского мониторингового комитета назначено на 18 июня.

Так, в июле страны-участницы ОПЕК сократят суточную добычу нефти на 6,084 млн баррелей, а не члены ОПЕК - на 3,616 млн баррелей. Отмечается. что Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман в июне сократят свою суточную добычу нефти еще на 1,2 млн баррелей.

В соответствии с новой «Декларацией о сотрудничестве» Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тыс. баррелей, должен сохранить суточное производство сырой нефти на уровне 554 тыс. баррелей.

Выступая на заседании, министр энергетики Пярвиз Шахбазов выразил поддержку Азербайджана в решении по продлению существующих производственных ограничений из-за кризиса на нефтяном рынке и дисбаланса спроса и предложения. Министр сказал, что чувствительный и гибкий подход к регулированию добычи нефти должен продолжаться до тех пор, пока экономическая активность и баланс на рынке не восстановятся, увеличивая при этом спрос на нефть. Азербайджан, поддерживающий все инициативы по стабилизации нефтяного рынка в рамках формата ОПЕК+, в мае выполнил свои обязательства на высоком уровне.