Азербайджан дал согласие на продление срока сокращения добычи нефти
На 11-м заседании министров стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не членов ОПЕК (ОПЕК+) в формате видеоконференции было принято решение продлить существующую квоту на снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей еще на один месяц - до конца июля, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана.
Страны, не полностью выполнившие свои обязательства в мае-июне, согласились компенсировать это показателями добычи в июле, августе и сентябре. До декабря 2020 года проведение ежемесячных заседаний Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК (JMMC) считалось необходимым. Очередное заседание Совместного министерского мониторингового комитета назначено на 18 июня.
Так, в июле страны-участницы ОПЕК сократят суточную добычу нефти на 6,084 млн баррелей, а не члены ОПЕК - на 3,616 млн баррелей. Отмечается. что Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман в июне сократят свою суточную добычу нефти еще на 1,2 млн баррелей.
В соответствии с новой «Декларацией о сотрудничестве» Азербайджан, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тыс. баррелей, должен сохранить суточное производство сырой нефти на уровне 554 тыс. баррелей.
Выступая на заседании, министр энергетики Пярвиз Шахбазов выразил поддержку Азербайджана в решении по продлению существующих производственных ограничений из-за кризиса на нефтяном рынке и дисбаланса спроса и предложения. Министр сказал, что чувствительный и гибкий подход к регулированию добычи нефти должен продолжаться до тех пор, пока экономическая активность и баланс на рынке не восстановятся, увеличивая при этом спрос на нефть. Азербайджан, поддерживающий все инициативы по стабилизации нефтяного рынка в рамках формата ОПЕК+, в мае выполнил свои обязательства на высоком уровне.
В ходе обсуждений председатель заседания, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бин Салман высоко оценил роль Азербайджана в регулировании нефтяного рынка.
Следует отметить, что историческое соглашение, принятое на 10-м заседании министров ОПЕК+ 12 апреля, предполагало снижение суточной добычи сырой нефти на 9,7 млн баррелей в мае-июне, 7,7 млн баррелей в июле-декабре и на 5,8 млн баррелей с 2021 года по апрель 2022 года.