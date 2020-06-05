В Петербурге Заура Керимова арестовали по обвинению в убийстве

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский районный суд на два месяца арестовал 42-летнего мужчину. Под стражей он останется до 4 августа.

Уроженца Азербайджана обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, днем 4 июня он выстрелил в голову 24-летнему студенту, который пытался вернуть деньги за трудоустройство в фирму "Ресурс". Известно, что пострадавший приехал в Петербург из Междуреченска и учится на первом курсе магистратуры математико-механического факультета СПбГУ. Стрелка задержали на следующий день в квартире на Загородном проспекте в Петербурге. В суде он заявил, что гражданская жена отвезла его к сестре.

Следствие настаивало на аресте обвиняемого: тот, находясь на свободе, мог попытаться скрыться или уехать на родину. Известно также, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с гражданином Киргизии, которому Керимов во время перепалки якобы прострелил бедро.

Адвокат Керимова заявил, что его подопечный был в шоке. Он якобы собирался оформить явку с повинной прямо с утра, но не успел. Сам Керимов заявил, что случившееся - случайность. Защита просила домашний арест.