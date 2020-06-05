«Мариф свой последний бой проиграл, и теперь он хочет драться за титул. А это надо заслужить, - заявил Нариман Аббасов «Вестнику ММА». – У меня 25 сентября в Москве будет следующий бой против Михаила Гогитидзе. Он заслужил право побиться за титул, так как выиграл несколько последних поединков.

Я посмотрел интервью Марифа Пираева. Он говорит, что я – не мужчина. Он сможет мне это обосновать? Он сможет доказать мне, что я – не мужчина?!

Я не боюсь и никуда не бегаю от него. Кто с кем будет драться – это не я решаю. Это решает президент FNG Камиль Гаджиев. Пусть Мариф с ним решает вопрос. Я готов драться. Мне без разницы, где и с кем. Я буду защищать свой титул».

Отвечая на вопрос, почему он обругал Пираева в инстаграме, азербайджанский боец заявил:

«Он, в первую очередь, не уважает FNG и не уважает бойцов. За пояс дерется тот, кто заслуживает. Мариф много писал на моей странице. Он довел меня до того, что я ему написал в ответ. Он говорит, что мы встретимся. Я готов это сделать в любом месте, и я отвечаю за свои слова. Посмотрим, сможет ли он ответить за свои?»