Нариман Аббасов отвечает российскому бойцу: «Готов драться с тобой в любом месте…» видео
Азербайджанский боец ММА (смешанные единоборства), чемпион Fight Nights Global (FNG) в легком весе (70 кг) Нариман Аббасов ответил на неприятные слова в свой адрес, произнесенные российским бойцом Марифом Пираевым.
«Мариф свой последний бой проиграл, и теперь он хочет драться за титул. А это надо заслужить, - заявил Нариман Аббасов «Вестнику ММА». – У меня 25 сентября в Москве будет следующий бой против Михаила Гогитидзе. Он заслужил право побиться за титул, так как выиграл несколько последних поединков.
Я посмотрел интервью Марифа Пираева. Он говорит, что я – не мужчина. Он сможет мне это обосновать? Он сможет доказать мне, что я – не мужчина?!
Я не боюсь и никуда не бегаю от него. Кто с кем будет драться – это не я решаю. Это решает президент FNG Камиль Гаджиев. Пусть Мариф с ним решает вопрос. Я готов драться. Мне без разницы, где и с кем. Я буду защищать свой титул».
Отвечая на вопрос, почему он обругал Пираева в инстаграме, азербайджанский боец заявил:
«Он, в первую очередь, не уважает FNG и не уважает бойцов. За пояс дерется тот, кто заслуживает. Мариф много писал на моей странице. Он довел меня до того, что я ему написал в ответ. Он говорит, что мы встретимся. Я готов это сделать в любом месте, и я отвечаю за свои слова. Посмотрим, сможет ли он ответить за свои?»
Также Аббасов сообщил, что у него по контракту с FNG есть еще три боя в рамках этой организации.
«Буду продолжать защищать свой пояс. Я как чемпион буду ждать претендента. Мои земляки и моя страна в меня верят и ждут моего боя. И я сделаю все, чтобы пояс остался в Азербайджане.
Я с января готовился к бою, который должен был состояться в апреле, но был отменен из-за коронавируса. Теперь готовлюсь к сентябрю. Форму держу.
Если вдруг Гогитидзе откажется от сентябрьского боя со мной, то я готов подраться с Пираевым. Если этот бой состоится, то одержу победу над ним и докажу ему, что я не слабый чемпион, как он говорит везде. Ты сам-то у кого выиграл?! Посмотрите на мой список боев и на его».