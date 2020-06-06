Коронавирус добрался и до армянских тюрем

Первый случай коронавируса выявлен в Армении среди заключенных, сообщила в субботу глава управления информации и по связям с общественностью минюста страны Лусине Мартиросян.

"В уголовно-исполнительном учреждении "Кош" у одного из осужденных выявлено коронавирусное заболевание… Исходя из соображений безопасности проведены профилактические мероприятия, протестированы все содержащиеся в УИУ "Кош" лица, результаты у всех остальных отрицательные", - написала Мартиросян в Facebook. Она уточнила РИА Новости, что это первый случай COVID-19 среди заключенных.

По ее словам, заразившийся заключенный переведен в больницу для осужденных, где оборудована специальная территория для больных с COVID-19.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 5 июня, COVID-19 выявлен у 12 364 человек, 3720 излечились и 190 скончались.