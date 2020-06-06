Зять Саргсяна: «В период правления Пашиняна Азербайджан установил контроль над стратегической дорогой Ереван - Горис»

Минасян открыто заявил, что в период правления нового армянского правительства Пашиняна « президент Азербайджана Ильхам Алиев добился стратегического и тактического преимущества на переговорах, цену за которое Армения уже заплатила… Процесс переваривания всего этого начнется с того дня, когда Никол Пашинян будет отстранен от власти в Армении», - цитирует haqqin.az армянский сайт news.am.

Зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэль Минасян выступил с новыми сенсационными заявлениями, обвинив главу армянского правительства Никола Пашиняна в проведении в отношении Карабах а пораженческой политики.

Один из идеологов новой армянской оппозиции - экс-посол М.Минасян также обвинил Пашиняна в том, что, опасаясь возобновления активных боевых действий, он сознательно допустил продвижение азербайджанских войск от Нахчывана в направлении Армении.

Минасян напоминает и о победоносном продвижении азербайджанских войск весной 2018 года.

«Именно это предоставило азербайджанцам возможность местами сократить 5-километровое расстояние до 750-1500 метров, приблизившись к армянским селам, потому что они мечтали захватить этот участок, находившийся под контролем Вооруженных сил Армении, по возможности держать под огнем армянские села и, самое главное, стратегическую дорогу от Еревана до Гориса», - заявляет М.Минасян.

Он также утверждает, что Верховный главнокомандующий азербайджанскими Вооруженными силами Ильхам Алиев начал укреплять уже взятые под контроль точки, создав новые инженерные укрепления и всю инфраструктуру для снабжения. «Я с уверенностью могу сказать, что мы можем считать потерянными из-под контроля армянской армии более 2 000 гектаров земли», - заявил зять экс-президента Армении.