Глобальный сбой в работе Telegram

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также в США и Турции.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (68%) жалуется, что не может подключиться к серверу, еще 28% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могут зайти в систему.