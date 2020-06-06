Антирекорд в Саудовской Аравии: свыше 3 тысяч зараженных COVID-19 за сутки
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зафиксировало за минувшие сутки рекордное количество зараженных коронавирусом - 3121, общее число заболевших в королевстве приблизилось к 100 тысячам.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 34 новых смертельных случая, общая численность умерших увеличилась до 676.
"Также зарегистрирован 3121 положительный анализ на коронавирус, увеличив численность заболевших до 98 869", - сообщается в отчете Минздрава.
Согласно ежедневному докладу, в королевстве за сутки выздоровели 1175 человек, общее количество излечившихся граждан таким образом достигло 71 791.
Саудовская Аравия занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом среди арабских стран и пятнадцатое в мире.