Китай признали территорией с низкой угрозой коронавируса

Вся территория Китая признана зоной с низкой угрозой заражения коронавирусом COVID-19. До этого в нескольких районах города Цзилинь в одноименной северо-восточной провинции уровень эпидемиологической угрозы расценивался как высокий и средний. Теперь он признан низким, и в Китае не осталось опасных районов по COVID-19, передает РИА Новости.

Заместитель ответственного секретаря Народного правительства Пекина Чэнь Бэй отметила, что после снижения уровня угрозы будут соответствующим образом скорректированы меры профилактики и контроля.

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за сутки в стране было выявлено три новых случая заболевания COVID-19. Все они были ввозными и обнаружены в провинции Гуандун. Два человека были выписаны из больницы и 488 контактировавших с заразившимися освобождены от медицинского наблюдения. Всего на территории материкового Китая 6 июня было 67 активных заболевших.

С начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 83 030 человек. 78 329 пациентов выздоровели, 4634 человека умерли.

