Известный врач дал совет перенесшим коронавирус

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией и излечившиеся от заболевания, все равно должны соблюдать все меры предосторожности в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации. Об этом врач и телеведущий Евгений Комаровский написал на своей странице Instagram.

Доктор подчеркнул, что даже перенесший COVID-19 человек может переносить вирус, если будет пренебрегать санитарными требованиями.

"Даже если у вас уже был коронавирус, вы все равно можете дотронуться до дверной ручки, получить "в руку" инфекцию, поздороваться с кем-то за руку и заразить этого человека. То есть, даже если вы вылечились, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью и здоровьем окружающих. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", - посоветовал Комаровский.