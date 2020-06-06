Китай пообещал всему миру доступную вакцину от COVID-19

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», – приводит слова министра ТАСС.

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», – добавил Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».

По словам министра, в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.