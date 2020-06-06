Коронавирус бушует в жаркой Индии

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Испанию и Италию, передает РИА Новости.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,97 тысячи и составляет 246 628, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В субботу сообщалось о 236 657 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи), днем ранее - о 226 770 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи). Лечение в стране проходят 120 406 человек, выздоровели 119 292 человека (5 220 за сутки), умерли 6 929 человек (287 за сутки).

Как пишет BBC, больницы в Мумбаи и Дели переполнены, медики говорят, что система здравоохранения не справляется с ситуацией. При этом с понедельника в стране откроются торговые центры, храмы, офисы и рестораны.

До сих пор статистика Индии по обоим показателям - заражаемости и смертности - была сравнительно низкой, что весьма удивляло экспертов, учитывая густонаселенность страны, антисанитарию и низкий бюджет больниц. Сейчас мнения специалистов разделились: одни полагают, что в Индии наступил запоздалый пик заболеваемости, другие считают, что мы наблюдаем начало второй волны эпидемии, которая в этой стране в силу разных причин оказалась сильнее, чем первая.