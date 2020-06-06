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Нарастающее вторжение человека в дикую природу ощутимо повышает риск возникновения пандемий наподобие нынешней вспышки COVID-19. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Как пишет Русская служба BBC, задачей ученых было попытаться понять, откуда появляются новые инфекционные заболевания, и спрогнозировать источники новых эпидемий, представляющих наибольший риск для людей. Новый метод, основанный на распознавании паттернов распространения инфекции, был применен учеными Ливерпульского университета в рамках международных усилий, направленных на поиск более эффективных способов борьбы с будущими эпидемиями.

Британские биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись на свет опасные болезни, ранее неизвестные медицине. В основном люди заражались от диких животных, а затем, из-за отсутствия иммунитета и средств борьбы с новой инфекцией, она распространялась со скоростью лесного пожара. Основываясь на аналогиях, эксперты попытались вычислить самые серьезные угрозы. "За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и COVID-19, - говорит профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис. - От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала". "И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных", - заявил эксперт BBC.

Профессор Бэйлис и его коллеги создали прогностическую систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. В основе ее лежит количество видов, выступающих носителями того или иного патогена, и возможность их контактов с людьми. Если патоген включен в "черный список", ученые рекомендуют заняться созданием защиты от него, не дожидаясь начала эпидемии. Многие специалисты указывают, действия человека, прежде всего вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой фауны, способствуют учащению и ускорению передачи заболеваний от животных к людям. "Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией", - говорит профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона. "Естественно, это не единственная причина болезней, - говорит она. - Однако зачастую именно те виды животных, которые легче уживаются с человеком, например, некоторые грызуны, одновременно оказываются более эффективными носителями и распространителями патогенов".