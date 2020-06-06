Сколько водителей оштрафовали за нарушение карантина

Главное управление Государственной дорожной полиции обнародовало число нарушителей карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения COVID-19 в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе.

Как заявили в главном управлении, с 00:00 6 июня по 00:00 7 июня за нарушение ужесточенного карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкарани и Апшеронском районе 1 083 водителя транспортных средств привлечены к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

85 человек привлечены к административной ответственности за нарушение требований по использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах (статья 211.2).

Всего к административной ответственности привлечены 1 168 участников движения.