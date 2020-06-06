Суточный рекорд в Армении: 766 новых зараженных COVID-19

В Армении на 7 июня выявлено 766 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Как пишут армянские СМИ, это рекордное число выявленных зараженных за сутки. Число случаев заболевания в стране достигло 13 130. Еще 294 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 4 014.

От последствий вируса за сутки умерли 10 человек, еще трое больных коронавирусом скончались от иных болезней. От осложнений коронавируса скончались уже 200 человек.