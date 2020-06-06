Житель Баку нарушил карантин и с ножом сопротивлялся полиции
В Хатаинском районе Баку нарушивший требования карантинного режима мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщил глава пресс-службы Главного управления полиции Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.
По словам Э.Гаджиева, накануне ранее судимый за хулиганство 31-летний Эмин Дадашев с применением ножа оказал сопротивление сотрудникам Управления полиции Хатаинского района. Э.Дадашев был обезврежен и доставлен в отделение полиции.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.