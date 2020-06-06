От Пашиняна потребовали опубликовать результат теста на COVID-19

"Как гражданин я имею право на правильное управление… Все смешалось… Премьер болен, инфицирован… Я как гражданин Армении требую, чтобы избранный мной премьер в течение 24 часов опубликовал медицинскую справку, подтверждающую его заражение", - написал Петросян в Facebook.

По его словам, пусть никто не ссылается на то, что это личная информация, так как глава правительства сам объявил о своем инфицировании.

1 июня стало известно, что у Пашиняна и всех членов его семьи выявлен коронавирус. Премьер предположил, что мог заразиться от официанта, который на одном из рабочих совещаний подал ему стакан воды, но при этом не был в перчатках. Глава армянского правительства решил не передавать своих полномочий, а продолжать работу из резиденции.

Издание отмечает, что отношения между партией "Процветающая Армения" и властями резко обострились после заявления главы партии Гагика Царукяна о том, что правительство Армении нужно на 100% сменить, так как руководство провалило управление во всех сферах, в том числе в здравоохранении. В ответ прозвучала резкая критика начиная от пресс-секретаря самого Пашиняна до главы фракции "Мой шаг" и вице-спикера парламента Армении.