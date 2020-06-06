В России за последние сутки подтвердились 8 984 случая заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это наибольший прирост за день со 2 июня.

У 38,5% новых заболевших не было клинических проявлений болезни. Общее число заболевших достигло 467 673 человека. За сутки от коронавируса скончались 134 человека. Это минимум почти за две недели — 25 мая было 92 летальных случая.

Накануне было 197 смертей. Общее число жертв составило 5 859 человек.