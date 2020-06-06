Ученые узнали, как ложь влияет на здоровье

Специалисты провели эксперимент с участием двух групп добровольцев. Они попросили участников первой группы на протяжении 10 недель говорить только правду, участников второй — врать. В конце эксперимента все участники прошли врачебный осмотр. Показатели говоривших правду людей оказались в норме, а у врунов из второй группы наблюдались серьезные психологические и физиологические сбои, пишет Росбалт.

Ученые поясняют: организм постоянно лгущего человека подвержен стрессам, потому что лгуну приходится держать себя под контролем, чтобы не вскрылась правда. Кроме того, лгуны всегда испытывают страх разоблачения. На этом фоне развиваются психологические проблемы, а стресс провоцирует сбои в работе организма и рост психосоматических заболеваний.